Pecoraro Scanio “Sicilia punta su innovazione ecologica e digitale”

ROMA (ITALPRESS) – “Mercoledì 9 luglio presso l’Università Mercatorum iniziativa di Fondazione UniVerde per parlare della Sicilia dal punto di vista dell’innovazione e delle energie rinnovabili, perché la transizione ecologica e digitale che viviamo ha bisogno di iniziative innovative, a cominciare dalle rinnovabili, come per esempio l’eolico offshore. E ancora, le navi dissalatrici, l’innovazione, la capacità di fare della più grande isola del Mediterraneo uno dei luoghi dell’innovazione ecologica e digitale”. Lo ha detto il presidente dell’associazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, presentando un’iniziativa che coinvolge la Sicilia e in particolare il suo ruolo nell’innovazione legata alla transizione ecologica e digitale.

