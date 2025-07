Scontro tra due automobili nel primo pomeriggio di martedì 8 luglio tra Piazza Cadorna e l’inizio di Corso Vittorio Emanuele II, a Cremona. Coinvolte nell’incidente stradale tre persone: due donne di 29 e 35 anni, oltre a una bambina di 3 anni. L’ambulanza ha raggiunto il posto in codice giallo, ma dopo le medicazioni sul posto non è stato necessario per nessuno il trasporto in ospedale. E’ intervenuta prontamente anche la Polizia Locale, oltre a un auto dei Carabinieri.

