Ultimo consiglio comunale prima delle ferie estive, quello del 14 luglio, con l’approvazione delle variazioni di bilancio e applicazione dell’avanzo libero. La delibera è passata lunedi pomeriggio in commissione Bilancio.

Come spiega la vicesindaco con delega al Bilancio Francesca Romagnoli, “non verrà applicato tutto, ne applicheremo solo una parte per tenerne un’altra verso la fine dell’anno, perché le spese sono costanti e sono anche in aumento alcuni costi, come quelli delle bollette. Inoltre intendiamo programmare attività e manutenzioni anche verso la fine dell’anno.

Sono stati stanziati fondi per le manutenzioni, sia del verde che delle strade, sono state fatte varie azioni per sostenere studi per la ristrutturazione di alcuni immobili pubblici, investimenti per la polizia locale, quindi per la sicurezza della nostra città”.

I settori che beneficeranno delle variazioni di bilancio riguardano la manutenzione: quasi un milione di euro per manutenzione di edifici pubblici, di scuole, di impianti sportivi, strade, marciapiedi, verde, messa in sicurezza di alcuni immobili.

Per quanto riguarda il settore sicurezza, stanziati quasi 100 mila euro per la polizia locale e altri investimenti verranno fatti nel periodo autunnale.

Per cultura e turismo sono stati aggiunti quasi 200 mila euro per eventi piuttosto che programmazione.

“Il PNRR viene finanziato dallo Stato, ma viene anticipato dal Comune – spiega Romagnoli – e poi con una serie di meccanismi piuttosto complessi, l’utilizzo di piattaforme spesso in contrasto tra loro, noi chiediamo un rimborso. I rimborsi sono molto lenti ad arrivare e questo crea anche quella situazione di difficoltà di cassa piuttosto che di difficoltà sul bilancio che hanno tutti i Comuni che hanno aderito al PNRR, perché c’è una discrasia da quando noi utilizziamo i fondi a quando poi ci vengono rimborsati, oltre al cofinanziamento che alcuni progetti prevedono.

“Questo ci spinge ad essere cauti sull’utilizzo di tutto l’avanzo libero proprio perché stiamo anticipando parecchio. Lo Stato è in una situazione di incertezza internazionale, come ha dichiarato anche il Ministro Giorgetti, sta andando cauto su alcuni trasferimenti e abbiamo visto che anche rispetto all’anno scorso i trasferimenti ordinari dello Stato per il funzionamento degli enti locali, sono arrivati con notevole ritardo e con il contagocce. Lo Stato ha dichiarato di avere in questo momento dei problemi di cassa.

“Il PNRR – conclude Romagnoli – ci sta dando una forte mano per rivedere la nostra città, il decoro e sistemare alcune aree che non erano più in uso da tanti anni, quindi noi avremo delle nuove aree a disposizione per attività, per aumentare anche l’appeal di Cremona, ma allo stesso tempo ci sta dando qualche pensiero per quanto riguarda le tempistiche del rentro dei fondi, da parte dello Stato che non sono in linea con quelle che ovviamente hanno gli enti locali”.

© Riproduzione riservata