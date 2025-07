Kate accanto a Macron, ritorno al banchetto di Stato dopo due anni

(Adnkronos) – Circa 160 invitati, seduti attorno a una tavola lunga 50 metri nella St George’s Hall del castello di Windsor, per il banchetto di Stato in onore del presidente francese Emmanuel Macron e della premiere Dame Brigitte. Accanto al capo dell’Eliseo la principessa Kate, che da due anni non partecipava a un banchetto di Stato, l’ultimo quello del novembre del 2023 in onore del presidente sudcoreano. Era stata Kate, insieme al principe William, ad accogliere Macron e la moglie all’aeroporto Raf Northolt. Al banchetto, Kate ha brindato con spumante inglese con Macron, che appena arrivato a Londra le aveva fatto il baciamano. Un cocktail speciale è stato infatti creato per l’occasione, ‘L’entente’, che combina gin britannico con lemon curd e pastis francese, guarnito con fiordalisi francesi essiccati e rose inglesi. I principi del Galles, futuri regnanti, sono quindi stati impegnati in un passo in avanti per allinearsi ai doveri e agli impegni di re Carlo, anziano e malato.

Molte le celebrità presenti per il banchetto di Stato che si è svolto al castello di Windsor, il primo dal 2014, perché Buckingham Palace è parzialmente chiuso per restauro e inadatto ad accogliere ospiti. Presenti alla serata anche Sir Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, insieme alla fidanzata Melanie Hamrick, e Sir Elton John, accompagnato dal marito David Furnish. Entrambi i musicisti hanno una casa in Francia e Sir Elton ne possiede una anche nella vicina Old Windsor. Tra gli altri volti noti figurano l’attrice Dame Kristin Scott Thomas, l’ex portiere dell’Inghilterra Mary Earps che ora gioca nel Paris Saint-Germain, Fred Sirieix di First Dates, il cantante Mika, lo scultore Sir Antony Gormley e gli autori Joanne Harris e Sebastian Faulks.

La tavola, illuminata a lume di candela, è stata addobbata con fiori di stagione raccolti a mano dai giardini di Buckingham Palace e del Castello di Windsor, insieme a fiori e lavanda provenienti dal Savill Garden nel Windsor Great Park. Al menù ha collaborato lo chef francese Raymond Blanc, di recente nominato ambasciatore della King’s Foundation. Ha preparato la prima portata e il dessert “nello spirito dell’Entente Cordiale”, ha detto Buckingham Palace. Al termine della cena sono stati serviti il ​​Porto Vintage Taylor’s del 1977 e un Cognac Grande Champagne del 1948 di Frapin & Co, selezionati per ricordare gli anni in cui sono nati Macron e re Carlo.

Dopo il banchetto gli ospiti si sono spostati nella Sala Musica per assistere all’esibizione della Bbc National Orchestra del Galles. Tra gli artisti che si sono esibiti il flautista Matthew Featherstone, di nazionalità franco-britannica, e il violoncellista Raphael Lang di nazionalità anglo-americana, ma nato e cresciuto a Parigi.