Palinsesti Mediaset: debutta Max Giusti, Nuzzi a Pomeriggio Cinque e Simona Ventura torna al Gf

(Adnkronos) – Grandissime novità nei Palinsesti Mediaset per la stagione 2025/2026. Tra le novità di Canale 5, annunciate dall’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, durante la tradizionale serata con la stampa, il debutto di Max Giusti su Canale 5, mentre Gianluigi Nuzzi condurrà ‘Pomeriggio Cinque’. “In autunno ci sarà una nuova edizione di ‘Avanti un altro’ in pre serale – ha detto Pier Silvio Berlusconi -. Per questo ringrazio Paolo Bonolis. Dopo Bonolis ci sarà il debutto di Max Giusti, cui do il benvenuto: deve diventare una faccia di Canale 5 e penso sia giusto debutti nel pre serale”. Giusti passerà poi alla prima serata con delle produzioni che arriveranno in primavera.

Anche ‘Pomeriggio Cinque’ avrà una nuova formula con il cambio di conduzione. Al posto di Myrta Merlino arriva Gianluigi Nuzzi “dove c’è una notizia noi andiamo – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi – che si tratti di cronaca, sport o costume. Da Nuzzi mi aspetto che trasformi ‘Pomeriggio Cinque’ in qualcosa che sia ancora pop ma più giornalistico”.

Quanto a Myrta Merlino “rimane in forze, è nella squadra Mediaset – ha rimarcato Berlusconi – la ringrazio per il lavoro fatto a ‘Pomeriggio Cinque’. Ad oggi non ha un suo progetto ma appena lei, gli autori o insieme si troverà un nuovo progetto che ci piace, sarò felice che torni a far parte della nostra squadra in onda. Spero voglia essere presente come ospite in tutti gli altri talk show di politica e informazione perché ce ne sono tanti”.

Simona Ventura condurrà ‘Il Grande Fratello’ su Canale 5, mentre ad Alfonso Signorini verrà affidata la conduzione dell’edizione ‘super vip’ in primavera. “Ringrazio Signorini, che ha fatto un lavoro faticoso – ha spiegato Berlusconi -. In primavera ci sarà una nuova edizione ‘super vip’ e sarà condotta da lui. Quella condotta da Simona, invece, la vogliamo assolutamente non vip, dovrà durare 100 giorni e raccontare storie vere, magari nate già fuori. Vorremmo che il numero di concorrenti fosse il minimo possibile, per portare avanti un reality con storie alle quali il pubblico si possa affezionare. Basta con i segreti, vorremmo che avesse anche del glam”.

A tal proposito, “si parla della mia linea presunta anti trash – ha rimarcato Berlusconi -. Cos’è il trash? Basta non essere volgari ma il glam inteso come bellezza e storie sentimentali è uno degli ingredienti che vanno messi all’interno dei reality”.

Tra gli altri programmi di intrattenimento, previsti anche ‘Io canto Family’, ‘Chi vuol essere milionario torneo’, ‘Scherzi a parte’, al quale “sta lavorando anche Max Giusti per una evoluzione”, ‘You – lo spettacolo sei tu’, un people show, ‘Il club dell’1%’, ‘L’Isola dei Famosi’, che torna in primavera. Il nuovo access prevede inoltre ‘La ruota della fortuna’.

Su Canale 5 tornano le grandi fiction, con alcuni dei volti noti e più apprezzati dal grande pubblico, da Anna Valle a Marco Bocci. Tra i titoli in programma: ‘Alex Bravo’ con Marco Bocci in sei serate, ‘Buongiorno Mamma!’ con Raoul Bova, ‘A testa alta’ con Sabrina Ferilli, la seconda stagione di ‘Vanina’ e ‘Una nuova vita’ con Anna Valle. Attesi anche ‘Colpa dei sensi’ con la coppia Gabriel Garko e Anna Safroncik, sei serate con ‘I Cesaroni’ “un asset brand di Canale 5″, la fiction ‘Erica’ con Vanessa Incontrada e la terza stagione di ‘Viola come il mare’. Tra le novità anche ‘Il Don’, sei serate, che vedono protagonista un prete di periferia.

Su Canale 5, tra le novità annunciate ci sarà il ritorno di Pio e Amedeo e poi tre serate in autunno di spettacolo e musica fatte da Gigi D’Alessio insieme a Vanessa Incontrada “Gigi – ha spiegato Berlusconi – lavorerà con noi per alcuni anni”. Andrea Pucci farà uno spettacolo “che nasce dalla sua esperienza teatrale” e in primavera o in autunno 2026 “lo vedremo coinvolto in altri progetti” ha spiegato ancora Berlusconi.

Più in generale, ha precisato Berlusconi, “le linee guida di Canale 5 sono sempre maggiore apertura alla contemporaneità e all’attualità”. E poi il pubblico familiare. “Vogliamo fare dei prodotti centrati sulle famiglie, ne abbiamo già tanti di prodotti e Maria De Filippi è un monumento vero per i risultati che fa, dal talent al reality moderno, fa un lavoro grandissimo”.

Tra gli eventi musicali attesi anche i concerti di Elisa, Elodie, Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso, tutti in autunno. Ci sarà poi una serata dedicata all’evento organizzato da Fiorella Mannoia, ‘Una Nessuna Centomila’, uno speciale dedicato al 90esimo anniversario dalla nascita di Luciano Pavarotti e l’evento Il Volo Natale.

“In primavera ci sarà un’altra novità per Canale 5: tre-quattro serate di ‘Verissimo’ in prime time. Con Silvia ho dovuto insistere ma dovrebbe fare queste serate. La novità sarà un aggancio molto più forte all’attualità, quindi cronaca, spettacolo ma anche sport più legati a notizie calde, del momento”, ha detto l’ad di Mfe. “La cosa bella – ha aggiunto – e siamo d’accordo con Maria De Filippi, è che in queste prime serate ci sarà un tributo a Maurizio Costanzo, perché verrà usata la formula de ‘L’intervista’ di Maurizio, per far parlare i più grandi personaggi del momento”.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe poi convinto la moglie Silvia Toffanin ad aprire anche alla politica. “Con questa formula di Costanzo, vorrei che provasse ad avere i primi leader italiani e poi anche esteri, al partire dalla nostra premier Giorgia Meloni”.

La seconda serata di Canale 5 cambia faccia: Bianca Berlinguer arriverà con un prodotto “tutto nuovo di inchiesta e reportage” in programma il venerdì, lo speciale del Tg5 andrà in onda il sabato e un nuovo prodotto di Federico Rampini occuperà la domenica. Sul programma di Berlinguer, ha spiegato Berlusconi, “il titolo ancora non è stato deciso ma si tratta di una seconda serata a settimana. Partiamo a fine ottobre e andiamo avanti tutta la stagione”. Sempre in seconda serata, ma di domenica, arriva su Canale 5 un nuovo volto, quello del giornalista Federico Rampini “che racconterà gli avvenimenti più importanti in Italia e nel mondo con un prodotto nuovo che si intitolerà ‘Risiko’.

“Italia 1 avrà del puro crime con ‘Blackout’, un docufiction crime in prima serata condotto da Costanza Calabrese”. Ci sarà anche una serata Zelig chiamata ‘Zelig ON’ in autunno: “Deve essere una serata comica ma anche la fucina dei nuovi comici che arriveranno – ha detto Berlusconi -. A condurlo sarà Paolo Ruffini, a servizio di nuovi comici e non”.

Attesi, tra gli altri anche ‘Sarabanda Celebrity’, ‘Le Iene’ e ‘Le Iene Inside’, con più puntate. Oltre al grande cinema, su Italia Uno è in programma anche il calcio, con la Coppa Italia 2025/2026 e la Supercoppa 2025/2026”. Per quanto riguarda lo sport, “vorremmo di più – ha osservato Berlusconi – ma l’ostacolo vero sono i costi inarrivabili. Tutto ciò che può arrivare di calcio lo valuteremo, noi guardiamo tutto ciò che è sport e calcio da grandi editori”.

Su Retequattro approdano due nuovi volti del giornalismo: si tratta di Tommaso Labate e Toni Capuozzo, in forze nel nuovo prime time della quarta rete. “Nella mia voglia di evolvere e non restare fermi lanceremo un nuovo prime time – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi -. Il primo è un progetto diverso, una formula sulla quale stiamo lavorando, affinché sia differente rispetto alle altre. Si chiamerà ‘Realpolitik’ e sarà condotto e scritto da una squadra di professionisti guidata da Tommaso Labate, cui do il benvenuto. Mi piace tantissimo, lo trovo bravo e con una faccia televisiva”.

Sarà un programma “con meno dibattito ma più strutturato, con più retroscena e un ampio uso dei sondaggi” ha sottolineato Berlusconi. Nicola Porro, sempre su Rete Quattro, condurrà un programma che racconta il fatto del giorno. “Si intitola ‘10 Minuti’ e ci siamo liberamente ispirati a Bruno Vespa – ha detto Berlusconi -. Non ce ne voglia Bruno, noi facciamo 10 minuti contro i suoi 5, dal lunedì al venerdì dopo il Tg4”.

In prime time, sempre sulla quarta rete, anche ‘Giganti’ condotto da Tony Capuozzo. Si tratta di sei puntate in autunno, che raccontano di uomini e donne che hanno fatto la storia, da Jfk alla Regina Elisabetta. Confermata, inoltre, tutta la lineup di Retequattro: ‘Quarta Repubblica’, ‘E’ sempre Cartabianca’, ‘Fuori dal coro’, ‘Dritto e rovescio’, ‘Quarto grado’ e ‘Zona Bianca’.