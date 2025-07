La raccolta dei rifiuti sotto la lente ingrandimento della Lista civica ‘Novità a Cremona’, e in particolar modo il gestore Aprica, la società incaricata dello smaltimento dei rifiuti. Due sono gli atti di controllo presentati e sottoscritti da Alessandro Portesani, capogruppo in consiglio comunale e dal consigliere Cristiano Beltrami .

Nella prima interrogazione i due consiglieri scrivono “se il Comune è a conoscenza delle anomalie segnalate nei ritiri dei sacchi dell’indifferenziata e quanti casi siano stati formalmente riportati ad Aprica o agli uffici comunali”. A fronte di questo si chiede se è stato chiesto ad Aprica un report ufficiale contenente spiegazioni tecniche sugli errori di rilevamento dei TAG e l’indicazione delle eventuali azioni correttive e se l’Amministrazione ritenga adeguato il servizio clienti attualmente attivo e quali azioni intenda intraprendere per attivare un canale diretto e trasparente tra gestore e cittadinanza”. C’è poi il tema della trasparenza nei confronti dei cittadini e quindi come l’Amministrazione comunale intenda intervenire pubblicamente per tutelare i cittadini, richiedendo ad Aprica maggiore trasparenza, un servizio clienti più efficiente e la revisione dei conteggi errati”.

Una parte dell’interrogazione a risposta verbale tratta anche delle bollette per capire siano previste “verifiche sistematiche sulle bollette emesse, con particolare attenzione ai casi di conteggi anomali e all’impatto economico che ne deriva e quali strumenti siano stati messi a disposizione dei cittadini per verificare la correttezza dei ritiri registrati, e se sia previsto un meccanismo di contestazione automatizzato o facilitato”. Problemi sarebbero stati evidenziati anche nella fornitura dei sacchi per la raccolta dei pannolini per bambini. Per questo è stata depositata agli Uffici della Presidenza del Consiglio, una seconda interrogazione a risposta verbale.

Novità a Cremona chiede di sapere “quali siano le attuali tempistiche tra la registrazione anagrafica del neonato e l’attivazione effettiva del diritto a ricevere i sacchi per la raccolta dei pannolini. Ed inoltre se l’Amministrazione ritenga adeguate le modalità di comunicazione e assistenza attualmente offerte ai cittadini per l’accesso a tale servizio”. Tra gli altri punti “ la documentazione di ritardi o disservizi nella distribuzione dei sacchi, e quali azioni siano state adottate per porvi rimedio. Se sia prevista una procedura semplificata o d’urgenza per garantire alle famiglie l’accesso tempestivo ai sacchi in caso di nuova nascita. Ed infine se siano previsti monitoraggi periodici sull’efficienza e la puntualità della distribuzione dei sacchi, e se tali dati possano essere messi a disposizione della cittadinanza”.

“Sono interrogazioni che ci sono sembrate doverose”, spiegano Portesani e Beltrami. “Il tema raccolta rifiuti dà un po’ la cifra della capacità di un’amministrazione comunale di far svolgere un servizio che si all’altezza delle aspettative dei cittadini. Ecco, a noi sembra, che gli episodi che ci vengono segnalati dimostrino il contrario e causino problemi a buona parte della cittadinanza cremonese. Già costretta , per altro, a versare cifre considerevoli per lo smaltimento dei rifiuti”.

