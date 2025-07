Rinascere a 50 anni, bellezza consapevole e cura di sé

MILANO (ITALPRESS) – “Trovo che le donne over 50 non si accontentino più di apparire in un certo modo e non cerchino più la giovinezza tout court, ma vedono la bellezza come un approccio olistico alla cura di sé: la bellezza oggi, soprattutto per quel target di età, è intesa come un approccio alla cura che sempre più si integra con tematiche legate alla medicina di rigenerazione, alla medicina estetica-chirurgica, alla prevenzione; è un modo per continuare a stare bene nel proprio corpo a 360 gradi”, ha detto Monica Re, scrittrice ed esperta di marketing e fondatrice di Studio Re Media Relations, intervistata per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

