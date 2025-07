Stefano De Martino e Belen in vacanza a Porto Cervo, la cena nello stesso ristorante

(Adnkronos) – Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Il conduttore televisivo e la showgirl stanno trascorrendo le vacanze nello stesso posto, a Porto Cervo, in Sardegna. I due, genitori del piccolo Santiago, sono stati visti insieme in un noto ristorante del posto dove erano presenti anche colleghi e amici.

A documentare il riavvicinamento tra l’ex coppia è stato l’illusionista ‘magopiti’, così come si fa chiamare sui social, che ha mostrato loro un trucco di magia nel corso della cena. Nel video condiviso su Instagram, si è esibito con un numero davanti a Biagio Izzo, Ciro Ferrara e De Martino. Sebbene Belen non compaia nel video, è stata comunque menzionata dal mago, che successivamente ha postato una foto con la showgirl, confermando così la sua presenza.

Tuttavia, al momento non ci sono conferme su un possibile ritorno di fiamma. Il capitolo Belen e Stefano sembra essersi concluso definitivamente. I due hanno solo approfittato della stessa meta estiva per trascorrere insieme una serata in compagnia di altri amici, come ai vecchi tempi.