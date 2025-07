Ue, Razza “Preoccupazione per riduzione fondi politica di coesione”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo preoccupati sulla possibilità che i fondi per la politica di coesione sia ridotta e inserita in fondi nazionali e l’ipotesi che gli agricoltori non abbiano più certezza delle risorse a loro destinate”. Lo ha affermato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, parlando dell’imminente proposta sul prossimo bilancio pluriennale della Commissione europea a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo. “In Parlamento non c’è una maggioranza parlamentare disponibile a sostenere queste decisioni che vanno contro il buon senso”, ha concluso l’eurodeputato.

