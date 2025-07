Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per l’intervento effettuato lunedì scorso che ha portato all’individuazione e alla denuncia di due soggetti responsabili di allacci abusivi. Va sottolineato che non si tratta del primo intervento effettuato dall’Arma su Soresina ma al contrario rappresenta una delle tante attività già condotte sotto la regia della Prefettura di Cremona, che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione per la sicurezza e la legalità del nostro territorio.

Questi episodi rafforzano la determinazione dell’Amministrazione Comunale nel sostenere ogni iniziativa volta a garantire legalità e rispetto delle regole. Su questo tema, colgo l’occasione anche per segnalare la proficua collaborazione che si è instaurata con la Questura e la Guardia di Finanza, impegnate, ognuna per le proprie competenze, in un’azione sinergica di contrasto a ogni forma di illecito, a tutela della collettività.

Il costante confronto tra le istituzioni che ho citato tiene alta l’attenzione sul territorio ed ha portato ad elaborare alcune strategie di intervento che auspicabilmente porteranno benefici alla nostra comunità. Per questo ringrazio il Dott. Antonio Giannelli, Prefetto di Cremona, per la costante presenza e collaborazione.

Alessandro Tirloni, sindaco di Soresina

