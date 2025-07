Si è concluso con successo il corso abilitante per Agente immobiliare, tornato dopo un decennio a Cremona grazie alla collaborazione tra Cr.Forma e Fimaa Confcommercio Cremona. Dodici allievi e allieve hanno concluso il percorso formativo che apre loro la possibilità di sostenere l’esame di idoneità per agente di affari in mediazione presso le Camere di Commercio di competenza. Il corso ha avuto una durata di 220 ore, tutte in presenza presso la sede di via Cesari di Cr.Forma. Le materie trattate hanno coperto tutti gli aspetti fondamentali della professione: diritto civile e commerciale, normativa urbanistica, estimo, catasto, fiscalità̀ immobiliare, contrattualistica e tecniche di mediazione. Un programma completo e strutturato che ha garantito ai futuri professionisti una preparazione adeguata e conforme agli standard richiesti dal mercato.

Alla luce del successo del corso, Cr.Forma e Fimaa Confcommercio sono già al lavoro per la seconda edizione in programma per febbraio 2026. Il nuovo percorso terrà conto delle novità introdotte dal decreto di Regione Lombardia sulla formazione dedicata al settore commercio, in particolare il taglio sul monte ore che passerà da 220 a 150 ore e l’erogazione di un primo modulo comune dedicato all’Agente affari di mediazione con successiva specializzazione suddivisa tra agente immobiliare, agente merceologici e agente in servizi vari.

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo la prima edizione del corso per agenti immobiliari, un percorso che ha visto la partecipazione attiva e motivata degli allievi e delle allieve che hanno investito risorse per il proprio futuro professionale. Crediamo fortemente che la formazione non abbia età e stiamo lavorando per un’offerta formativa rivolta agli adulti sempre più rispondente alle richieste di un mondo del lavoro in costante evoluzione”, il commento di Sara Tosini, responsabile Formazione Adulti di Cr.Forma.

“Sono davvero orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto – la dichiarazione di Luca Arcari, presidente di FIMAA Confcommercio Cremona – Per troppo tempo a Cremona non si organizzava più un corso abilitante per agenti immobiliari perché si dava per scontato che non avrebbe trovato interesse. Invece noi abbiamo creduto in un’idea diversa e i fatti ci hanno dato ragione: abbiamo dimostrato che Cremona e la sua provincia sono vive, ricche di energie e di persone che hanno voglia di mettersi in gioco, di intraprendere nuove sfide imprenditoriali e professionali. Nei dodici aspiranti agenti immobiliari, che hanno frequentato il corso e che ho conosciuto personalmente, ho ritrovato quell’entusiasmo e quella voglia di fare che anch’io provai quando, venticinque anni fa, mi sedetti per la prima volta sui banchi di un corso come questo. Sono storie come la mia, storie di chi parte da un’opportunità come questa per poi costruirsi un cammino professionale e umano che può davvero cambiare la propria vita”.

“Anche a corso avviato – prosegue Luca Arcari, parlando della nuova offerta formativa – abbiamo continuato a ricevere richieste di partecipazione, segno tangibile che esiste una domanda reale e forte per una formazione di qualità in questo settore. È proprio per questo che ci siamo già messi al lavoro per organizzare la seconda edizione. Grazie a Cr.Forma, in particolare a Sara Tosini, e a Confcommercio Cremona. Un grazie speciale anche a tutti i docenti, in particolare a Roberto Pianini, e a tutti i corsisti. Investire nelle persone, nella loro formazione e nelle loro passioni è il modo migliore per costruire non solo professionisti più preparati, ma anche una comunità più forte e un territorio più ricco di opportunità per tutti”.

© Riproduzione riservata