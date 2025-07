Si terranno sabato 12 luglio alle 10, nella chiesa di Borgo Loreto a Cremona, i funerali di don Pietro Samarini, morto improvvisamente a seguito di un malore durante un’escursione sulle Alpi Orobie. A presiedere le esequie il Vescovo Mons. Antonio Napolioni.

Originario di Genivolta, Don Samarini era stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1981, iniziando il proprio ministero come vicario a Cremona nella parrocchia di S. Bernardo; nel 1995 il trasferimento a Vescovato sempre come vicario. Successivamente è stato parroco di Barzaniga e Mirabello Ciria (1995-2004) e poi di Spinadesco (2004-2019). Negli stessi anni ha ricoperto il ruolo di vicario zonale della Zona pastorale 2 e nel 2017 è stato amministratore parrocchiale di Soncino, Isengo, Melotta e Casaletto di Sopra.

Dal 2019 era tornato a svolgere il proprio ministero a Cremona come parroco di S. Bernardo e della Beata Vergine Lauretana e S. Genesio nel quartiere Borgo Loreto, con l’incarico anche di moderatore dell’unità pastorale formata con anche le parrocchie di San Francesco d’Assisi (Zaist) e Immacolata Concezione (Maristella). Inoltre era vicario zonale per la Zona pastorale 3 (quella che comprende le parrocchie della città di Cremona).

Don Samarini, 68 anni, amante della natura, era arrivato ad Ardesio, nella Bergamasca, in mattinata e avrebbe dovuto trascorre in Val Seriana alcuni giorni di riposo; il decesso del sacerdote è arrivato improvviso nel pomeriggio di mercoledì. Una volta scattato l’allarme, l’intervento dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Piario dove è stato constatato il decesso.

Nella giornata di oggi la salma sarà trasferita a Cremona, arrivando in serata nella chiesa di Borgo Loreto. Nella serata di venerdì alle 21 è poi in programma la veglia di preghiera. Dopo i funerali il feretro sarà portato a Genivolta, suo paese natale, per la tumulazione nel cimitero locale.

