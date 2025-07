Emergenza rifiuti Palermo, Todaro “Telecamere per arginare fenomeno”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’auspicio è che le telecamere siano sufficienti a sensibilizzare i cittadini. Abbiamo già individuato le parti più sensibili in cui posizionarle, inizieremo laddove ci sono le migrazioni tra quartieri. Non possiamo vedere 20, 30, 40 micro discariche. Adesso non ci sono più i cumuli di spazzatura lunghi chilometri, ma è altrettanto complesso contrastare questo fenomeno; anche solo dover raccogliere dai cinque ai sette sacchetti è un problema. Speriamo che questa iniziativa possa dare un segnale importante ai palermitani”. Lo ha detto il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, in merito alle iniziative presenti nell’ordinanza sui rifiuti del Comune di Palermo presentata questa mattina a Palazzo Palagonia.

xd8/col3/mca3

(ITALPRESS)