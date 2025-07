Attraverso il seguente comunicato stampa, la Cremonese ha presentato ufficialmente la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Serie A 2025-2026: “Lo scorso anno ci siamo emozionati insieme. Abbiamo lottato, gioito, sofferto e infine esultato, conquistando la promozione in Serie A al termine di una finale playoff vibrante che per sempre resterà nei nostri cuori e nella nostra storia”.

“Ora ci attende una nuova stagione. Un viaggio costellato di palcoscenici importanti, fatto di emozioni forti con nuove sfide da affrontare insieme. Perché solo così possiamo continuare a vivere questo sogno. Perché quando la Cremo scende in campo e migliaia di cuori grigiorossi cantano dagli spalti, è davvero tutta un’altra musica”.

“Il claim scelto per la campagna abbonamenti 2025/26 che inizierà lunedì 14 luglio, è profondo e autentico. “Insieme è tutta un’altra musica” è un inno all’unione tra squadra e tifosi, ispirato all’eccellenza liutaria cremonese e al valore dell’insieme: come in un’orchestra è l’armonia tra tutti a fare la differenza”.

IL VIDEO DELLA CAMPAGNA

“Per dare voce a questo spirito, il lancio della campagna è affidato a un video girato nella bottega di un liutaio, dove il calcio si fonde con la musica. Una sciarpa di lana con i colori grigiorossi, il gagliardetto del club, la foto della mitica Cremo degli albori: sono questi i simboli di un amore che dura da oltre un secolo e che si rinnova ogni stagione sugli spalti dello stadio “Zini”, il cuore pulsante della nostra passione. Il video della campagna è prodotto dall’agenzia SocialIdea”.

PREZZI ACCESSIBILI

“E’ con queste premesse che, anche per la stagione 2025/26 con la Cremonese impegnata nel massimo campionato italiano, la società mantiene ferma la volontà di attuare una politica basata su prezzi accessibili, in linea con gli standard della Serie A, che permettano a tutti di vivere in prima persona l’esperienza unica dello stadio”.

“In Curva Sud “Erminio Favalli”, ad esempio, la tariffa Intero è fissata in 260 euro per i vecchi abbonati che intenderanno rinnovare in prelazione e 300 euro per i nuovi

abbonati (rispettivamente 13,70 euro e 15,80 euro a partita) con un risparmio effettivo rispetto al valore nominale dei singoli 19 biglietti di 310 euro in prelazione e di 270 euro in vendita libera”.

“Chi sceglierà di seguire le partite dei grigiorossi dalla tribuna Distinti “Gianluca Vialli” lo potrà fare alla stessa tariffa Intero praticata anche nella stagione di Serie A 2022/23: vale a dire 600 euro per coloro che eserciteranno la prelazione e 650 euro per i nuovi sottoscrittori. Il risparmio sul valore nominale dei singoli biglietti è calcolabile in 350 euro nel primo caso e di 300 euro nel successivo”.

ABBONAMENTO FAMILY: QUANTI VANTAGGI

“La tribuna Distinti “Gianluca Vialli” sarà ancora il luogo privilegiato per accogliere i nuclei familiari. E’ in questo settore dello stadio, il più moderno dello “Zini”, che si possono attivare gli speciali pacchetti Family che in questo caso risultano più vantaggiosi rispetto all’ultima stagione vissuta in Serie A dai grigiorossi. Per poter accedere alla tariffa agevolata Family è necessario sottoscrivere minimo 3 abbonamenti, di cui almeno uno obbligatoriamente deve rientrare nella tariffa Intero (450 euro) o Ridotto (350 euro)”.

CREMONESE SORE: SCONTI ESCLUSIVI PER GLI ABBONATI

“Per tutti gli abbonati è previsto uno sconto esclusivo del 10%. Per approfittare della promozione su tutto il merchandising è necessario mostrare alla cassa del Cremonese Store di via Solferino 36 il tagliando rilasciato presso le biglietterie dello stadio Zini o – per chi si è abbonato online – la ricevuta di avvenuta sottoscrizione. La promo non è cumulabile ed è valida solo nello store di via Solferino fino a giovedì 31 ottobre.

LE FASI DI VENDITA

“L’abbonamento comprende tutte le 19 gare casalinghe del campionato di Serie A e sarà disponibile in due momenti:

FASE 1 – PRELAZIONE ABBONATI 24/25

Dal 14 luglio alle ore 16:30 fino al 3 agosto alle ore 23:59. Gli abbonati della stagione precedente potranno confermare il proprio posto o, se non disponibile, saranno ricollocati nello stesso settore con seduta equivalente.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Dal 4 agosto alle ore 16:30 fino al 27 agosto alle ore 23:59. Aperta a tutti. Rateizzazione (solo abbonamenti online) Un’ulteriore agevolazione è riservata a chi acquisterà l’abbonamento online sul sito di TicketOne. Al momento del pagamento, infatti, sarà possibile scegliere di dividere in 3 rate senza interessi e costi di gestione il costo totale dell’abbonamento tramite le piattaforme PayPal e Klarna”.

CREMO CARD

“Per sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2025/2026 è necessario essere possessori di Cremo Card con scadenza pari o superiore a giugno 2026. La tesserà è obbligatoria per tutti gli abbonati, anche se minorenni. La Cremo Card può essere ottenuta gratuitamente direttamente in biglietteria in occasione dell’acquisto dell’abbonamento; la sottoscrizione della sola Cremo Card è comunque possibile al costo di 10 euro in biglietteria, oppure online su TicketOne al costo di 11 euro escluse spese di spedizione (invio entro 2 settimane dall’acquisto)”.

Questa la dichiarazione del Direttore Generale Paolo Armenia: “Anche per la campagna abbonamenti 2025/26 abbiamo voluto mantenere una linea coerente con la nostra identità e con l’obiettivo di rendere sempre più stretto e accessibile il legame con il nostro pubblico. I prezzi proposti sono stati calibrati con attenzione, facendo particolare attenzione al costo medio che rimane in linea con quelli delle altre società di Serie A. Anzi, in alcuni settori i prezzi dei nostri abbonamenti risultano tra i più bassi del campionato, come, ad esempio, per la Curva Sud “Erminio Favalli”. La campagna prende il via in un momento significativo, nel giorno del raduno

che darà il via ufficiale alla nuova stagione e dopo l’annuncio del nuovo allenatore. Partecipare ancora una volta al campionato di Serie A è motivo di orgoglio per tutti e per questo il sostegno dei nostri tifosi sarà ancora più fondamentale.”

Il Segretario Generale Andrea Barbiani ha commentato: “Questa è una campagna abbonamenti per avvicinare sempre più persone allo stadio “Zini”. Abbiamo deciso di proporre delle tariffe molto competitive, specialmente per il campionato di Serie A: rispetto a 3 anni fa, per esempio, il Family Pack nei distinti ha un costo inferiore, proprio perché vogliamo riempire gli spalti con le famiglie cremonesi colorandoli di grigiorosso”.

CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTO 2025-2026 DELLA CREMONESE

© Riproduzione riservata