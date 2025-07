Comune di Cremona, ATS Valpadana, ASST di Cremona, Cooperativa di Bessimo ONLUS, Casa della Speranza partecipano anche quest’anno a diversi eventi estivi sul territorio di Cremona per offrire la possibilità di sottoporsi ai test salivari HIV e HCV (anonimi e gratuiti), per distribuire materiale di profilassi e materiale informativo relativo alle malattie trasmissibili sessualmente.

Nello specifico l’iniziativa si svolgerà venerdì 11 luglio durante il “Tanta Robba Festival 2025”, al Parco Colonie Padane, giovedì 17 luglio nell’ambito dei “giovedì d’Estate” in Piazza Roma, e sabato 2 agosto all’Arci Festa, al Parco Didattico Scout in via Lungo Po Europa 12.

Tutti gli appuntamenti si collocano tra le attività della Rete Internazionale “Fast Track Cities” alla quale aderisce anche Cremona dal 1 Dicembre 2023 con la sottoscrizione del Dichiarazione di Parigi.

L’iniziativa Fast-Track Cities è una partnership globale tra città e municipalità di tutto il mondo e quattro partner principali: l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’Hiv/Aids (Unaids), l’United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) e la Città di Parigi.

L’iniziativa, lanciata in occasione della conferenza mondiale Aids nel 2014, permette alle città di tutto il mondo di entrare a fare parte di una rete internazionale che offre la possibilità di condividere azioni locali per porre fine all’Aids e ad altre epidemie entro il 2030.

Gli obiettivi delle Città aderenti alla Rete da realizzarsi entro il 2030 sono “95- 95-95”: 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status; 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale; 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale.

© Riproduzione riservata