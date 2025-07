E’ stato chiuso con una ordinanza da parte del sindaco Federica Ferrari il bar “Fragole e Stelle” di via della Libertà a Piadena Drizzona, in seguito all’ispezione dei Nas di Cremona. Si tratta del locale al di fuori del quale, due settimane fa, un uomo di origine gambiana venne accoltellato in seguito a una lite.

L’ordinanza, che prevede il divieto di somministrare alcolici, è però stata emanata ufficialmente per motivi igienico-sanitari, anche se il Testo Unico degli Enti Locali precisa che tali ordinanze a carattere locale possono essere applicate “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”.

La riapertura del locale potrà avvenire solo dopo che il proprietario sarà intervenuto e avrà realizzato “tutti gli interventi necessari per il ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza come dà indicazioni che saranno impartite da ATS Val Padana che provvederà all’accertamento delle stesse”.

G.G.

