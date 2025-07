“Le imprenditrici agricole hanno un ruolo fondamentale all’interno di Coldiretti. Dalla loro intelligenza, creatività e tenacia nascono sempre iniziative di rilevo, a partire dal progetto scuola che consente di parlare alle giovani generazioni di come nasce il cibo buono e genuino, sottolineando nel contempo il valore dello sviluppo sostenibile“.

E’ quanto evidenzia Coldiretti Cremona, nel sottolineare l’impegno di Coldiretti Donne, il movimento che riunisce le imprenditrici agricole dell’Organizzazione. Tra gli appuntamenti cui Coldiretti Donne Cremona ha preso parte, con una delegazione, c’è il Coordinamento regionale di Donne Coldiretti Lombardia, che ha fatto tappa nella bergamasca per una giornata di confronto e scoperta.

“Nel nostro territorio – prosegue Coldiretti – le imprenditrici agricole sono in prima linea in tutti i comparti, dalla produzione di latte alla suinicoltura, dalle aziende cerealicole a quelle orticole. Nel contempo, osserviamo una progressiva e significativa crescita della presenza di donne negli agriturismi, nelle fattorie didattiche e sociali, nei mercati di Campagna Amica, in tutti gli ambiti in cui più forte è il legame con la società, con i cittadini, che sono i nostri primi alleati nell’impegno a difesa del cibo 100% italiano e di qualità“.

Ad accogliere il Coordinamento c’erano il direttore di Coldiretti Bergamo Erminia Comencini, la responsabile Regionale di Donne Coldiretti Francesca Biffi e la presidente di Terranostra Lombardia Eleonora Masseretti.

La giornata ha proposto varie tappe, dalla visita ad alcune aziende vitivinicole di Scanzorosciate, terra di produzione del Moscato di Scanzo DOCG, all’incontro dedicato alle testimonianze di leadership femminile, con la presenza della società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio.

“Anche sul territorio cremonese – aggiunge Coldiretti Cremona – proseguono le attività di Coldiretti Donne, con l’impegno di comunicare il valore dell’agricoltura, promuovere le battaglie di Coldiretti a difesa del made in Italy e sottolineare il ruolo e il contributo delle donne in agricoltura. Le imprenditrici agricole sono in prima linea anche nella raccolta firme per la legge di iniziativa popolare proposta da Coldiretti, con l’obiettivo di portare l’Europa a cambiare strada sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola, con l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio.

“Il nostro obiettivo – conclude Coldiretti – è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori”.

