Nuove biblioteche, musei più accessibili e tecnologie al servizio della divulgazione: con l’Avviso Unico Cultura 2025, Regione Lombardia finanzia quattro progetti in provincia di Cremona, per un totale di oltre 78.000 euro in conto capitale, destinati alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dell’accesso alla conoscenza nei piccoli centri.

“I luoghi della cultura – dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – non sono solo contenitori. Sono spazi vivi, dove una comunità si riconosce, si forma, dialoga. Sostenere la crescita delle biblioteche e dei musei locali significa rafforzare le radici culturali e civiche della Lombardia. E la provincia di Cremona, con questi progetti, dimostra una visione chiara e condivisa”.

Il Comune di Cremona ottiene 25.000 euro per la nuova biblioteca collegata al Museo di Storia Naturale, pensata per connettere ricerca scientifica e divulgazione, con spazi dedicati a studenti, famiglie e appassionati. Altri 25.000 euro vanno a Crotta d’Adda per realizzare una biblioteca–centro multimediale, destinata a diventare punto di aggregazione con servizi digitali.

A Pescarolo ed Uniti arrivano 18.000 euro per completare l’allestimento della biblioteca tecnologica e inclusiva, dotata di arredi e strumentazioni digitali per l’apprendimento intergenerazionale.

Infine, il Museo Archeologico Platina di Piadena Drizzona riceve 10.200 euro per il progetto “L’archeologia in un tocco”, che prevede la sostituzione e l’ampliamento delle postazioni touchscreen, rendendo più interattiva e accessibile la visita, soprattutto per le giovani generazioni.

“Dalla tradizione alla tecnologia – conclude Caruso – la cultura cremonese si dimostra capace di innovare senza perdere il legame con le sue radici. Ogni euro investito è un investimento sul futuro, sull’educazione, sulla bellezza quotidiana dei territori”.

