Settimana di musica nella chiesa di Santa Maria Nascente a Cremona con la residenza artistica di Agon Ensemble promossa dai fratelli Moruzzi, il violoncellista Marco Mauro e il clarinettista Martino, giovani talenti nati all’ombra del Torrazzo e già proiettati sulla scena internazionale.

Entrambi sono impegnati all’estero con contratti in orchestra, tuttavia il desiderio di lasciare un segno nella città natale ha portato al rilancio di Agon Ensemble, formazione che si è esibita in diverse edizioni di STRADIVARIfestival.

Stavolta sono ospiti dell’Unità Pastorale don Primo Mazzolari per il progetto di residenza realizzato con il sostegno di Lions Club Torrazzo, Visit Cremona e l’Associazione Mauro Moruzzi.

Saranno in concerto stasera alle 21 nella chiesa del Migliaro, eseguendo l’Ottetto in Fa Maggiore di Schubert; suoneranno inoltre sabato mattina in tre diversi reparti dell’ospedale di Cremona, per portare l’arte dei suoni a chi si trova in difficoltà.

Il servizio di Federica Priori

