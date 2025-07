Nelle prossime settimane verranno inaugurati i nuovi spazi della palestra e del centro civico del quartiere S. Felice; ad annunciarlo, via social, il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio.

I lavori, infatti, sono ormai in dirittura d’arrivo, dopo non poche problematiche; si tratta di un’intervento di grande portata, realizzato grazie al ‘Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie’, con un investimento di oltre 2,2 milioni di euro.

“La palestra di San Felice è un cantiere – commenta il primo cittadino – ma che fra poco andremo a concludere: in questo modo, restituiremo a questo quartiere e alla città un nuovo spazio per lo sport, ma anche per l’associazionismo, attraverso il bando periferie che ha visto anche tanti altri interventi. Tra questi, proprio a San Felice, la scuola, gli spazi verdi, le case popolari”.

“Mancava questo tassello – prosegue Virgilio – che era stato particolarmente problematico: l’appalto l’aveva vinta una ditta che poi non ha gestito a dovere il cantiere. Abbiamo provveduto, anche mettendo più risorse, e adesso siamo quasi giunti ad un traguardo che vorremmo festeggiare insieme al quartiere e al suo comitato, che ci ha dato una mano nel corso di questi anni”.

Ad essere riqualificati saranno non solo la parte interna, dove sono stati posti in essere interventi di messa in sicurezza, ma anche quella esterna in prossimità della palestra e dello spazio riservato alle associazioni.

Appuntamento, quindi, fissato prima della fine dell’estate.

