È tempo di lauree al Politecnico di Milano: giovedì 17 luglio, nel Campus di Cremona, 33 giovani conseguiranno il titolo in Ingegneria. Alcuni di loro, prima di sentire il proprio nome durante la cerimonia di laurea, dovranno affrontare un’ultima sfida: discutere la tesi basata sul project work del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. Per completare il loro percorso formativo, hanno scelto di fare un’esperienza in azienda, applicando concretamente le competenze teoriche acquisite.

Le discussioni inizieranno alle ore 08:30 per lasciare spazio alle ore 12:45 alla proclamazione di 27 nuovi Ingegneri Gestionali. Prima di loro, alle ore 12, verranno proclamati 6 Ingegneri Informatici che, avendo presentato alcuni progetti come prova finale durante il loro percorso di studi, non dovranno discutere la tesi.

Dopo aver affrontato un percorso formativo decisamente impegnativo ma ricco di soddisfazioni, questi giovani ingegneri stanno per tagliare un importante traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, che apre le porte al mercato del lavoro.

Un titolo rilasciato da un’università italiana che entra per la prima volta nella Top 100 del QS World University Rankings: il 98° posto nell’edizione 2026 segna un primato nazionale e al tempo stesso un importante riconoscimento al valore dell’eccellenza italiana nel panorama della formazione e della ricerca. Traguardo raggiunto in particolare grazie alla Employer Reputation, che misura la stima espressa da datori di lavoro internazionali nei confronti dei laureati, e la Academic Reputation, che valuta il prestigio percepito da parte della comunità accademica globale.

Il Campus di Cremona, come l’intero Ateneo, conferma la propria qualità didattica e il grande apprezzamento da parte delle aziende. La figura dell’ingegnere gestionale, un ingegnere del cambiamento e dell’innovazione, è molto richiesta e ha un ruolo chiave nell’innovare e gestire sistemi complessi dove tecnologia, economia e organizzazione si intrecciano.

Nicolò, laureando in Ingegneria Gestionale, ha apprezzato molto la natura multidisciplinare del suo percorso di studi e sottolinea “Uno degli aspetti più belli di Ingegneria Gestionale è sicuramente la sua multidisciplinarietà: da un lato le materie scientifiche, che mi accompagnano sin dai tempi del liceo, dall’altro le discipline gestionali, che sono state una piacevole e stimolante scoperta”.

E alla domanda se il suo percorso di studi lo avesse preparato per il mondo del lavoro, ha risposto: “Assolutamente sì! Il percorso universitario, e in particolare l’esperienza del Project Work, mi hanno fornito una preparazione completa e concreta. Ho potuto vedere applicate nella realtà molte delle nozioni apprese durante i corsi universitari, riscontrando quanto siano realmente utili in ambito lavorativo.

Ma non solo: ho avuto l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento di un’azienda, le sfide che affronta ogni giorno e l’importanza della collaborazione tra colleghi e con soggetti esterni. Questa esperienza mi ha permesso di sviluppare una visione più chiara e consapevole del mondo del lavoro, che ora mi appare meno astratto e sicuramente molto più familiare”.

Anche la figura dell’ingegnere informatico diventa strategica in un’epoca dove le tecnologie digitali influenzano sempre di più il lavoro, l’innovazione e la comunicazione. I giovani laureati in questo settore sono pronti a progettare software, dispositivi e reti, spaziando dai grandi sistemi distribuiti ai piccoli strumenti mobili, utilizzando le tecniche più avanzate. Questa flessibilità li rende tra i professionisti più richiesti dal mercato.

Alessandro, laureando in Ingegneria Informatica, conferma che le sue aspettative sul corso sono state soddisfatte “Assolutamente sì, sono pienamente soddisfatto della mia scelta di iscrivermi a Ingegneria Informatica. Arrivando da un liceo scientifico, dove l’informatica è stata insegnata ad un livello molto superficiale, è stato un vero piacere poter partecipare ai vari corsi offerti.

Ho avuto l’opportunità di approfondire le mie conoscenze sia a livello software che hardware, e questo mi ha permesso di sviluppare una visione molto più chiara e completa dell’ambito che tanto mi appassiona. La mia scelta si è rivelata in linea con le mie aspettative e il mio interesse per questa disciplina.”

Inoltre, sempre più studenti sono disponibili a trasferirsi lontano da casa per seguire le proprie passioni come è successo a Nicolò, originario della Sicilia, che racconta la sua esperienza a Cremona: “Beh, il cambiamento è stato sicuramente significativo. Anche se ormai da diversi anni risiedo in provincia di Varese, rientro comunque tra i famosi ‘fuorisede’. L’idea di trasferirmi a Cremona, lontano da amici, parenti e dalle mie abitudini e comfort, inizialmente mi ha spaventato.

Tuttavia, ambientarmi si è rivelato più semplice e naturale del previsto: ho incontrato tanti ragazzi e ragazze nella mia stessa situazione, un po’ spaesati ma anche desiderosi di mettersi in gioco. Ci siamo sostenuti a vicenda fin da subito. Ho poi scoperto cosa significa vivere lontano dai propri genitori per la prima volta: cucinare, stirare, occuparsi della casa in ogni aspetto. Per fortuna ho avuto al mio fianco dei coinquilini che vivevano le mie stesse sfide, e questo ci ha permesso di creare un legame molto forte”.

Una passione che si ritrova anche nelle parole di Alessandro che descriverebbe così il suo percorso di studi: “Stimolante, perché l’informatica è in continua evoluzione e non ci si ferma mai dall’imparare cose nuove e grazie a questo percorso ho anche imparato a ragionare e rimanere sempre aggiornato. Impegnativo, poiché essendo comunque un corso ingegneristico bisogna avere molta dedizione nello studio e alcune volte ho dovuto stringere i denti per stare dietro alla mole di lavoro. Appassionante, nonostante l’impegno che è richiesto c’è sempre la passione che ti permette di andare avanti con lo studio delle varie materie e dei progetti formativi, poi come tutti sanno la passione rende meno faticoso qualsiasi percorso.”

Segue l’elenco dei laureandi, che hanno dato il consenso all’invio, con il titolo della tesi (se prevista), divisi per corso di studio:

INGEGNERIA GESTIONALE

Andreocchi Giada – Project Work. Analisi del livello di digitalizzazione delle PMI Lombarde: il ruolo del Digital Innovation Hub Lombardia nella trasformazione digitale.

Bazzocchi Giada – Sviluppo MVP myAcademy

Belfiore Simone

Busseti Simone

Cacciapaglia Davide – Analisi e potenziamento del sistema di tracciabilità aziendale

Cantele Alessandro

Conte Alessandra

Conti Davide

Di Campli Flavien

De Poi Carlotta

Fontana Andrea Luigi

Grassiccia Nicolò – Analisi e miglioramento dell’efficienza produttiva: focus su setup e scarti

Groppelli Pietro

Grossi Francesca

Guglielmelli Elvira

Mariniello Antonio

Mariotti Caterina

Martino Marco – Project Work

Milanesi Agnese

Mizzi Elisa – Analisi Customer Journey per i clienti Zurich Insurance con focus sullo sviluppo della funzione Allerta Meteo nell’App

Panazza Sara – Analisi dei flussi di produzione e ottimizzazione degli spostamenti attraverso l’ascensore. Levoni S.p.A. Società Benefit

Polosa Luca Canio – Dalla misurazione al miglioramento: lean production e sostenibilità guidate dai KPI in una Pmi

Rastelli Alessandro

Sena Chiara

Serventi Federico Andrea

Valente Lorenzo

INGEGNERIA INFORMATICA

Agolli Raul

Altomari Giulio Giovanni

Bacino Saverio Mariano

Boglioli Alessandro

Gaino Anna

Giambra Gaetano

