Realpolitik – Ucraina, tra guerra e ricostruzione

ROMA (ITALPRESS) – Può sembrare singolare parlare di ricostruzione dell’Ucraina quando non si intravede all’orizzonte nemmeno l’ipotesi di una tregua. Tuttavia non va persa di vista la prospettiva: il conflitto prima o poi arriverà a conclusione. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik, spiega perché è necessario individuare sin da subito quali possano essere le iniziative da mettere in atto per non privare il Paese delle sue prospettive.

