Ue, Orlando “Presidenza danese esca da complicità su Gaza”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il senso della presidenza danese del Consiglio Ue, così come dovrebbe per l’Europa, deve essere quello di arrestare il declino dell’Occidente, rifarsi alle ragioni fondative di questa straordinaria rivoluzione democratica ed evitare di naufragare nella complicità per il genocidio in Palestina e per l’assurda disattenzione ai governi di Meloni e Orbán”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, Leoluca Orlando, in un commento sul discorso della premier danese, Mette Frederiksen, che al Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha presentato le priorità della presidenza di turno danese del Consiglio Ue. “Ci aspettiamo che finisca questa assurda convinzione che la pace si ottiene solo con la vittoria militare e si torni alla stagione di pace e del dialogo, di rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno, con la consapevolezza i migranti sono esseri umani che devono essere salvati quando sono in pericolo senza alcune distinzione”, ha concluso facendo riferimento alle priorità della presidenza danese in tema di sicurezza e di gestione dell’immigrazione.

