Abodi “Pronto disegno di legge sui giovani, prima volta nella storia”

CATANIA (ITALPRESS) – “Credo che la cosa più importante sia saperli avvicinare, ascoltare, incontrare, saper dialogare, saper anche in qualche modo configurare le misure che sono messe a nostra disposizione perché siano compatibili con le loro esigenze.

Stiamo per varare la settimana prossima, forse quella successiva. Il primo disegno di legge sui giovani, che sarà una specie di testo unico, è la prima volta nella storia della Repubblica. Questo non risolve il problema, ma è una testimonianza di volontà di semplificare e di mettere a disposizione gli strumenti di varia natura”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione dell’apertura degli Stati Generali delle Politiche Giovanili, in corso a Catania, organizzati dal Consiglio Nazionale dei Giovani anche in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù.

xo1/gm/gtr

© Riproduzione riservata