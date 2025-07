Il presidente statunitense Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l’Unione Europea riceverà la lettera sulle sue tariffe.

“Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti, quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, pagheranno. Che sia il 15% o il 20%”: ha detto Trump in un’intervista a Nbc.

Anche l’Associazione Industriali di Cremona teme ricadute economiche derivanti dai dazi americani che dovrebbero scattare dal 1° agosto.

“In un contesto economico europeo italiano in affanno a causa della perdurante stagnazione dell’economia mondiale e dei conflitti bellici in corso, l’imposizione di Dazi da parte dell’amministrazione americana avrebbe una serie di ripercussione sul tessuto produttivo italiano, un Paese che si contraddistingue per la propria vocazione ad esportare”: dice il presidente degli industriali cremonesi Maurizio Ferraroni.

“Non dimentichiamoci – prosegue – che i Dazi hanno due effetti negativi, il primo di rendere meno competitive le nostre merci nel mercato americano, ma anche quello di spingere grandi paesi manufatturieri in primis la Cina a spingere i loro merci nel mercato europeo con forza”.

“Diventa quindi auspicabile – aggiunge Ferraroni – che l’Europa unita con forza riprenda il dialogo con il governo americano al fine di raggiungere un accordo sostenibile per le industrie europee. D’altra parte noi imprenditori abbiamo il dovere di cercare in altri paesi delle vie di sbocco per le nostre merci, solo così potremmo salvaguardare i posti di lavoro e riprendere la crescita economica che si è ormai interrotta da diversi mesi”.

Trump ha aggiunto che lunedì farà una “dichiarazione importante” sulla Russia.

