L’88esimo posto di Virgilio: giunta e cittadini molto lontani

L’88esimo posto di Virgilio nella classifica nazionale del gradimento dei sindaci del capolouoghi italiani non desta particolare sorpresa , sia tra gli addetti ai lavori che tra i comuni cittadini. Cio’ che sorprende è l’indifferenza dell’interessato e della maggioranza che guida il comune di Cremona.

Eppure questo feedback altamente negativo , a distanza di un anno dalle elezioni , vinte per una manciata di voti dal centrosinistra , dovrebbe alimentare doverose preoccupazioni e mettere in allarme chi amministra la città.

Se così non è , se manca anche la consapevolezza della scarsa qualità del lavoro fin qui svolto , significa che la distanza tra sindaco, giunta e cittadini è ormai incolmabile.

Si potrebbe fare una lista molto lunga delle cose che non vanno :

– manutenzione del verde pari a zero , visto che i fondi dedicati anziché aumentare sono diminuiti, con il risultato che le siepi in viale Po , un tempo biglietto da visita della città, seccano e non vengono sostituite.

– la tangenziale , di competenza del Comune di Cremona e non dell’ Anas , priva di manutenzione e ricettacolo di immondizia.

-inclusione dei diversamente abili sempre più slogan e sempre meno realtà , visto che gli ultimi interventi sono fermi a sei anni fa.

-strade e marciapiedi sempre meno sicuri e incremento del rischio cadute in una città ormai a prevalenza di anziani.

-polveri sottili in continuo aumento a causa di lavori interminabili che costringono i veicoli a compiere percorsi tortuosi , aumentando le distanze percorse e le emissioni.

– via Bissolati discarica di rifiuti abbandonati proprio davanti all’ingresso dei campus universitari.

Si potrebbe continuare ed allungare di molto questo elenco. Ma la sintesi di questa trascuratezza è che del programma con il quale Virgilio si è candidato a sindaco fino ad ora i cremonesi non hanno visto praticamente nulla e l’88° posto in classifica ne è la riprova.

