Intorno alle ore 10 hanno iniziato ad arrivare al centro sportivo Arvedi anche alcuni calciatori. Tutti sono impegnati durante la mattinata in test e visite mediche in strutture esterne e il loro arrivo al quartier generale della Cremo è in ordine sparso, nell’arco della mattinata.

C’è un nutrito gruppetto di tifosi grigiorossi ad attendere fuori dal centro sportivo i calciatori per autografi e foto ricordo da conservare gelosamente.

Sono arrivati assieme Manuel De Luca e Michele Collocolo, che sono grandi amici fuori dal campo e molto legati l’uno all’altro. A seguire, si sono presentati tutti sorridenti i vari Paulo Azzi, Tommaso Barbieri, Luca Ravanelli, Andrea Fulignati e Lorenzo Moretti. In seguito, terminate le rispettive visite e test, arriveranno anche tutti gli altri convocati in sede. La squadra alle ore 18, nel tardo pomeriggio quindi, scenderà in campo per il primo allenamento agli ordini di mister Nicola.

M.M.

