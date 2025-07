La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e con il concerto degli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), il nuovo Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, per un totale di oltre 24 milioni di euro, destinati a finanziare 50 opere strategiche in tutta la Lombardia.

Per quanto riguarda la provincia di Cremona, il contributo di Regione arriva all’amministrazione di Corte de’ Frati e sarà destinato alla manutenzione straordinaria della sponda del fiume Oglio, per 203.803 euro.

Sul tema, è intervento il cremonese e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura. “La difesa del suolo – ha commentato Ventura – non è più un’opzione, ma una necessità urgente per proteggere le nostre comunità e prevenire rischi sempre più frequenti e intensi. Con i 204 mila euro stanziati per la provincia di Cremona, Regione Lombardia dimostra attenzione concreta verso un territorio che merita risposte immediate e interventi efficaci. È fondamentale lavorare con lungimiranza e responsabilità per garantire sicurezza e qualità della vita a tutti i cittadini cremonesi”.

“Questi fondi sono un tassello importante di una strategia più ampia di tutela e valorizzazione del territorio lombardo – aggiunge Ventura – La manutenzione dei nostri corsi d’acqua e la cura delle infrastrutture idrauliche sono indispensabili per prevenire dissesti e tutelare le comunità locali”.

Il Programma 2025-2027 si inserisce in un contesto di grande attenzione istituzionale, dove messa in sicurezza, prevenzione e manutenzione diventano priorità politiche e amministrative irrinunciabili.

“Ringrazio gli assessori Comazzi, La Russa e Sertori per il loro impegno e la capacità di mettere in campo risorse concrete – conclude il consigliere – Continueremo a vigilare affinché questi interventi siano gestiti con trasparenza, efficienza e in sinergia con gli enti locali, per garantire ai cremonesi un territorio sempre più sicuro”.

