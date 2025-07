Volpi, istrici, cinghiali, leprottini. Una fauna che fortunatamente resiste agli insediamenti umani e che brulica e vive soprattutto di notte, nel buio e nel silenzio, lontano dalla frenesia del giorno. Sono gli avvistamenti della Polizia Provinciale di Cremona, che lavora anche per preservare questo mondo. Il materiale è vasto e affascinante: per esempio, c’è una famiglia di caprioli. Ogni componente sembra cercarsi per non perdersi e in questo modo difendersi a vicenda; la convivenza con l’uomo a loro inizia a non fare più paura.

A regalare sorprese è anche il cielo, con decine di uccelli recuperati, messi in salvo, o anche soltanto avvistati: dallo sguardo del pullo di allocco, al piumaggio coloratissimo di un piccolo martin pescatore dal becco tipicamente allungato. Ancora il gheppio, esemplare maschio, ed esemplare femmina, e poi le cicogne nere, una cinciarella, un’upupa.

Tra gli scatti migliori, uno in particolare ci ricorda che la biodiversità è da preservare proprio perché vastissima: il monito per tutti noi umani sta negli occhi di un piccolo gufo, che sembra rivolgersi con sguardo di sufficienza a chi non rispetta il fantastico mondo degli animali.

