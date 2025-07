Imprese, a luglio 575 mila assunzioni

ROMA (ITALPRESS) – Sono 575mila le opportunità lavorative offerte dalle imprese a luglio e salgono a oltre 1,5 milioni nel trimestre luglio-settembre. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’industria nel suo complesso ricerca a luglio quasi 139mila lavoratori: per il manifatturiero, le maggiori opportunità di lavoro sono offerte dalle industrie alimentari, bevande e tabacco, seguite da quella della meccatronica e da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo. Il settore turistico continua ad offrire le maggiori opportunità di impiego con 136mila lavoratori ricercati nel mese. Sono difficili da reperire circa 261mila profili, pari al 45,4% delle figure professionali da inserire in azienda, soprattutto a causa della mancanza di candidati. Tra i profili di più difficile reperimento, il Borsino delle professioni segnala per le professioni intellettuali, gli ingegneri; si registrano elevati livelli di mismatch per fonditori, saldatori, lattonieri, calderai e montatori di carpenteria metallica.

