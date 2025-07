Salvini “Golden Power? L’Ue non rompa le scatole al governo italiano”

MILANO (ITALPRESS) – Penso che l’Unione Europea abbia cose più importanti delle quali occuparsi, ad esempio trattare con gli Stati Uniti. Non quindi rompere le scatole al governo italiano su balneari, spiagge, motorini, auto elettriche e banche. Si occupi di poche cose, serie e lo faccia bene”. Così il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, a margine di un evento ha commentato la lettera della Commissione Europea sulla possibile violazione delle regole comunitarie da parte del ricorso del governo allo strumento del golden power sull’Ops lanciata da UniCredit su Banco Bpm. Alla domanda se si tratti di un’invasione di campo, Salvini ha risposto: “Il dossier è sul tavolo del ministro Giorgetti che fino ad oggi ha lavorato perfettamente e il sistema bancario e creditizio è un asset strategico per il paese. Quindi l’Italia può e deve normare come ritiene senza che da Bruxelles nessuno si permetta di intervenire”.

xh7/trl/mca1