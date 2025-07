Tg News – 14/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Dazi, Trump: “Usa derubati per decenni da amici e nemici”

– Unicredit-Bpm, Salvini su dubbi Ue su Golden Power

– Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva rinviato a giudizio

– Garlasco, esami su tampone Chiara confermano presenza di Ignoto 3

– Monza, adesca su instagram 13enne e la violenta, arrestato

– Esalazioni di monossido in hotel a Roma, 96 evacuati

– Istat, nel 2024 il 26,7% dei minori a rischio povertà

– Festa della Cozza Selvaggia, nel Ravennate escursioni e degustazioni

– Previsioni 3B Meteo 15 Luglio

