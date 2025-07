Il superpotere di Sinner: “Trae forza dalle sconfitte”

(Adnkronos) – Non solo preparazione atletica e fisico. Dietro le vittorie di Jannik Sinner ci sono anche i ‘superpoteri psicologici’ di cui è dotato il giovane tennista, come spiega all’Adnkronos Salute Pietro Bussotti, psicologo dello sport, che evidenzia le straordinarie qualità mentali ed emotive del campione.

“Uso il termine straordinario – precisa – proprio nell’accezione che supera l’ordinario in fatto di resilienza psicologica”, come ha dimostrato con la capacità di ‘archiviare’ in maniera positiva e utile “le sconfitte di Roma e Parigi sempre contro Alcaraz”. I superpoteri psicologici, però, non sono magia: “Sono rappresentati dall’atteggiamento che si riesce ad avere rispetto agli avvenimenti della propria vita”, sintetizza l’esperto.

Possiamo parlare, in particolare, di resilienza, che si compone di resistenza e adattamento funzionale alle sfide, e che permette di “superare gli ostacoli negativi. Non significa non avere emozioni negative, non essere delusi, non essere frustrati – chiarisce Bussotti – ma significa essere in grado di adattarsi a questa condizione in maniera funzionale per raggiungere i nostri obiettivi, quindi superare e trarre forza anche delle avversità. E in questo Sinner è stato fenomenale perché invece di restare bloccato su quel trend di sconfitte con Alcaraz, invece di bloccarsi, è stato molto abile a focalizzarsi un obiettivo per volta, sul prossimo obiettivo”. Un altro concetto psicologico in grado di descrivere l’attitudine positiva di Sinner, evidenzia l’esperto, “è il ‘mindset di crescita’ di cui parla la psicologa americana Carol Deweck, che è tipico di una persona che vede le sfide come un’opportunità di crescita, gli errori come occasioni per imparare”.

In questa prospettiva, rimarca lo psicologo, “il fallimento è come un gradino, come una tappa in un percorso verso il successo. Questa visione cambia completamente le cose. Con una mentalità di questo genere anche una sconfitta fa diventare più forti. E di questo Sinner ha coscienza e lo ha detto proprio in maniera molto chiara durante le interviste: a Parigi la sconfitta è stata dura, ma non importa come vinci o come perdi, devi capire cosa non ha funzionato, lavorare su quello, usare la sconfitta e continuare a lavorare. In queste dichiarazioni si esprime il mindset di crescita”, evidenzia Bussotti ricordando che la modalità in cui guardiamo alle cose fa completamente la differenza: “Se noi guardiamo al futuro, per esempio, in maniera preoccupata, arriveremo ansiosi e vivremo male il futuro. Concentrarsi invece sul processo di miglioramento continuo, e non ossessionarsi sul risultato e sul possibile fallimento, è una altra capacità notevole. Un superpotere”.