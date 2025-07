Landini “I dazi li sta mettendo Trump, senza un accordo l’Ue reagisca”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “I dazi li sta mettendo Trump, mica noi. Bene il dialogo, ma senza un accordo l’Unione europea deve essere pronta a reagire e non subire. Si valuti l’imposizione di una tassazione sulle big tech”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un punto stampa di fronte a palazzo Berlaymont a Bruxelles, dopo l’incontro con il vice-presidente della Commissione europea alla Coesione Raffaele Fitto. “È necessario andare a recuperare le risorse con una tassazione digitale per dare un’idea di rafforzamento delle nostre politiche. Quella dell’Unione europea deve essere una contrattazione e non una resa, che non possono pagare i cittadini che in Ue vivono e lavorano”, ha aggiunto.

