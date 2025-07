Mondiali di sci nautico in Italia, Serafica “Un sogno che si avvera”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un sogno che si avvera. Mi piacerebbe che questo Mondiale venisse ricordato come quello di wakeboard nel 2022. Dobbiamo essere all’altezza”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di FISSW Servizi, Luciano Serafica, a margine della presentazione dei Mondiali Open di sci nautico in programma a Recetto, in provincia di Novara, a fine agosto. “Io venivo dalle discipline classiche, è stata la mia prima passione. Riportare il mondiale a Recetto dopo 21 anni è una cosa incredibile, sicuramente faremo una grande manifestazione, con dei risultati ci auguriamo all’altezza. Speriamo che di questo evento possa beneficiarne tutto il territorio novarese, l’evento in sé deve essere un volano per rilanciare il movimento sportivo e quant’altro. Grazie alla federazione, al ministero e la Regione che hanno supportato la realizzazione questo evento. Senza di loro non sarebbe stato possibile”.

