Torna giovedì 17 luglio il terzo appuntamento dei Giovedì d’Estate, la manifestazione che accende il centro di Cremona grazie alle Botteghe del Centro e a Confcommercio Provincia di Cremona, con il patrocinio del Comune e del Distretto Urbano del Commercio (Duc). Anche questa settimana tornano musica, spettacoli, shopping e divertimento per tutti. La serata arricchirà il consolidato e variegato programma di proposte con importanti novità.

Al centro, come sempre, ci saranno le attività commerciali cittadine. Nei negozi proseguiranno le importanti offerte dei saldi, le proposte originali dei Negozi di Quartiere di Corso Cavour e le sorprese del mercatino di Corso Garibaldi, oltre alla produzione musicale organizzata e gestita dai pubblici esercizi, che accompagna tradizionalmente tutti i Giovedì.

In Piazza Stradivari si terrà il grande evento “Bmx Freestyle Show” con Alessandro Barbero (Casco RedBull), organizzato dalla Scuola di Ciclismo Parco Po di Cremona (Bmx Action Cremona & Trego Cycling). Con quattro titoli nazionali, partecipazioni a competizioni internazionali come Fise e Dew Tour, e una presenza scenica che ha conquistato anche il pubblico di Italia’s Got Talent, Barbero è pronto a sorprendere con le sue evoluzioni mozzafiato.

La piazza ospiterà anche esibizioni e promozioni di altri sport: scherma, arti marziali, atletica, corse e pole dance, a cura di Minervium Academy, Asd Kokusan, Scuola d’Arme A. Marozzo, RunToMe e Atletica Arvedi. Non mancheranno anche momenti dedicati all’informazione, con contenuti su energie rinnovabili proposti da Eko 360 e approfondimenti sul benessere lavorativo a cura di Ats Valpadana.

Grazie alla collaborazione con il CremonaSummer Festival, presso il Teatro Filo, a partire dalle ore 21 andrà in scena l’Opera Tradizionale Cinese, con protagonista la prestigiosa compagnia Guangxi Zhuang Autonomous Region Multi-Ethnic Opera Ensemble, eccezionalmente in tournée in Italia. La compagnia porterà sul palco uno dei capolavori del repertorio cinese: Peach-Blossom Face, opera tra le più celebri del genere Gui.

Altre sorprese arricchiranno le proposte delle varie aree espositive. Lo street food di Largo Bocconcino vedrà aggiungersi, al già ricco menù proposto da Pedavena-Mexicali, El Sorbir, Pescheria Duomo, Enoteca Tramezzo1925 e Ial, la carne alla brace Wagyu del Ristorante Juliette. La serata sarà accompagnata dall’energia della compagnia Ritmo del Alma. Sempre presente l’iniziativa del Pasto Sospeso.

Nello spazio giochi di Piazza Roma, insieme a La Buca del Coboldo, Cremona Breaks ed Energia Ludica, si svolgerà il Torneo Scuola Scacchi Cremona, riservato ai giovani scacchisti tra i 7 e i 12 anni.

Sempre in Piazza Roma, sarà presente il presidio dell’Asst con test gratuiti per l’Hiv. In Corso Cavour si troverà il punto ristoro di Padania Acque, mentre in Corso Campi sarà attiva l’Ambulanza Veterinaria.

Continuerà lo spettacolo dei Burattini in Cortile Federico II, dove questa sera sarà in programma “Il laboratorio del Mago: Hansel e Gretel”.

In Corso Campi si terrà l’esibizione dei ragazzi del Parkour, mentre il Collettivo 50 mm, in collaborazione con L’Agro Giovani, proporrà una serata fotografica dedicata all’icona Man Ray, con scatti in black background. Sarà presente anche la 3C (Compagnia Cremonese Corridori).

Via Palestro, ormai ribattezzata La Via del Fumetto grazie alla collaborazione tra Cfapaz, La Fumetteria e il Games di Cremona, si animerà dall’incrocio Palestro/Campi/Garibaldi, dove saranno presenti autori e disegnatori, fino alla sede del Centro, dove è in programma il talk “FUMETtesisti”.

In Via Solferino si cambierà musica: questa sera si ballerà il Lindy Hop come nell’America degli anni ’20-’30, mentre Corso Mazzini sarà animata da FitActive.

Per completare la variegata proposta della manifestazione, si ricorda in Piazza del Comune la salita al Museo Verticale del Torrazzo e la seconda serata del Planetario “Notte sotto le stelle”. Nel cortile interno della Società Filodrammatica proseguirà il successo dell’improvvisazione teatrale dei TraAttori.

