Pagliara “L’obiettivo di SportCity è allargarsi alle aree protette”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo e uno dei sogni di SportCity è allargarsi non soltanto alle città ma alle aree protette, ai parchi nazionali, anche alle zone più distanti. Insomma, lo sport che si riappropria dei territori per renderli migliori con un possibile utilizzo sportivo sul benessere ma anche turistico. Questa capacità di essere parte integrante della società e di rendere la società migliore, non solo per i valori che lo sport rappresenta ma per il benessere che questo riesce a generare”. Così il presidente della Fondazione SportCity, Fabio Pagliara, a margine della presentazione della quinta edizione dello SportCity Day. “SportCity è ormai una festa popolare con 600mila italiani che scendono nelle piazze a festeggiare il riappropriarsi delle città e la possibilità di lottare contro la sedentarietà e contro l’abuso dell’utilizzo di smartphone – ha aggiunto -. Quindi una festa per il benessere delle città e dei cittadini nel tentativo di fare squadra per rendere le città migliori”.

