Promossa dalla Fondazione Banco dell’Energia, il 27 novembre 2025 andrà in scena al Teatro Ponchielli “Heroes“, una serata charity dedicata al sostegno di progetti contro la povertà energetica.

L’evento, un omaggio esclusivo al Duca Bianco, unirà musica e videoarte per offrire al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente. Realizzato in collaborazione con A2A, sostenitore promotore del Teatro, “Heroes” vedrà per la prima volta in teatro l’installazione di videoarte Flow, a cura di Idra Teatro, con musiche originali di Paolo Fresu.

Il celebre musicista Paolo Fresu guiderà un cast d’eccezione in un emozionante omaggio musicale a David Bowie. Accompagnato da Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso), Christian Meyer (batteria), Daniele Milani (regia) e Giulia Argenziano (visual design), Fresu ha concepito un progetto unico.

La band reinterpreterà alcuni dei brani più iconici dell’artista, tra cui Life on Mars, This Is Not America, Warszawa e When I Live My Dreams. Ogni componente della formazione ha contribuito agli arrangiamenti, donando al concerto una varietà e una dinamicità straordinarie.

“Avvicinarsi alla musica di David Bowie è un’emozione unica e una straordinaria opportunità per tutti noi,” – afferma Paolo Fresu – “Bowie è un autore immortale, che ha sempre avuto un forte legame con il jazz. Il nostro obiettivo è rispettare la sua arte, ma anche proporre una visione fresca e innovativa delle sue canzoni.”

Ad arricchire l’evento, l’installazione di videoarte Flow, prodotta da Idra Teatro, sarà allestita sul palco del Teatro Ponchielli. Questa opera audiovisiva esplorerà i momenti salienti di una storia d’amore, contemplando la vita come un fiume in cui ogni istante rappresenta una goccia d’acqua irrecuperabile. Flow inviterà il pubblico a riflettere su temi di nostalgia, accettazione e rinascita, creando un inno poetico alla vita.

Il ricavato della serata verrà devoluto a Fondazione Banco dell’energia Ente Filantropico, che dal 2016 opera per contrastare la povertà energetica e sostenere iniziative sociali in tutta Italia.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza con biglietti accessibili, con una donazione minima alla Fondazione Banco dell’energia: platea 35 euro e palchi 25. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma di Rete del Dono a questo link: https://www.retedeldono.it/it/heroes-omaggio-david-bowie

