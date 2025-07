Tg Economia – 15/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Dazi, l’Ue cerca una risposta in vista dell’1 agosto

– A2A, 72 milioni all’anno in welfare e premi ai dipendenti

– Imprese, senza formazione continua non può esserci innovazione

– Pos obbligatorio tra sanzioni e incentivi

