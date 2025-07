A Roma ruba denaro e orologi per la sua collezione,denunciato commesso

ROMA (ITALPRESS) – Era un grande appassionato di orologi di lusso, di monete antiche e di esemplari di medaglie di ogni tipo, e, per arricchire le sue collezioni, sottraeva l’incasso giornaliero e gioielli dalla gioielleria in cui lavorava. A tradire l’impiegato, un quarantenne incensurato, le immagini di videosorveglianza visionate dalla proprietaria del negozio che lo ha così denunciato alla polizia per i reati di furto aggravato ed autoriciclaggio.

