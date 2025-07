Agrifood Magazine – 16/7/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Italia seconda al mondo per export di formaggi– Granaio Italia, scatta l’obbligo di registrare le giacenze di cereali– Cambiamenti climatici e siccità, l’impatto sull’agricoltura– Festa della Cozza Selvaggia, nel Ravennate escursioni e degustazioni

