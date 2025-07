Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions, Pioli risponde ‘al veleno’

(Adnkronos) –

Obiettivo Champions League per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli, che lancia una frecciata a Massimiliano Allegri. L’ex allenatore del Milan, con cui ha vinto lo Scudetto nel 2021, ha deciso di tornare in Serie A per allenare i viola dopo la parentesi, milionaria, in Arabia Saudia all’Al Nassr, salutato dopo un solo anno. L’ingaggio di Pioli, che sostituirà quindi Raffaele Palladino, dimessosi dopo il termine del campionato, è una dichiarazioni d’intenti da parte della dirigenza e del presidente Commisso in particolare, che dopo gli anni in Conference League punta ad alzare l’asticella.

Non tutti però vedono la Fiorentina competitiva per lottare per un posto in Champions League, e tra questi c’è Massimiliano Allegri, neo allenatore del Milan. L’ex Juve, rientrato anche lui in Serie A dopo l’esonero in bianconero e un anno di stop, durante la conferenza di presentazione a Milanello, non aveva inserito la Viola tra le candidate ai primi quattro posti, che valgono l’accesso nella massima competizione europea.

Un ‘pronostico’ che non è passato inosservato: “Allegri non ci ha inserito tra le candidate alla qualificazione alla prossima Champions League”, ha detto Pioli durante la conferenza stampa di presentazione a Firenze, “questa frase l’ho già scritta sulla lavagna ai miei giocatori”. Si accende così la prima rivalità della Serie A 2025/26.