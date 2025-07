La Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia comunica che, nell’ambito delle funzioni assegnate in materia di assistenza ai processi di internazionalizzazione delle imprese, promuove il bando Fiere Internazionali 2025 con dotazione finanziaria pari a 300.000 euro per sostenere la partecipazione delle Mpmi del territorio a fiere, realizzate nel 2025, organizzate all’estero e in Italia con qualifica internazionale.

La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente con invio telematico fino alle ore 12 del 25/07/2025, tutta la modulistica é disponibile sul sito camerale www.cmp.camcom.it.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a finanziamenti@cmp.camcom.it

