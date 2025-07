Dazi, Tajani “Trattative in corso per impedire guerra commerciale”

ROMA (ITALPRESS) – “Le trattative sono in corso, è chiaro che l’obiettivo finale è 0-0, ma non credo che questo si possa realizzare entro il primo di agosto. Vediamo quali saranno le percentuali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione del Rapporto ICE 2024-2025 e dell’Annuario Istat- ICE a Roma. “Ho incontrato tutti i responsabili della politica commerciale americana, ho ripetuto che è l’interesse italiano è la necessità di impedire una guerra commerciale, di dialogare fino all’ultimo minuto, sperando di poter trovare un accordo che non sia dannoso per il nostro sistema imprenditoriale”, ha aggiunto in merito alla sua visita a Washington.

