Fava “Obiettivo avvicinare l’Inps ai cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “La primissima sfida è quella relativa all’Intelligenza Artificiale che noi abbiamo già affrontato in maniera pioneristica, l’abbiamo introdotta, digitalizzando, automatizzando quasi tutte le prestazioni che abbiamo, non abbiamo sostituito nessuno, questa tecnologia aiuta nel migliorare la qualità del lavoro”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della presentazione della relazione annuale dell’Istituto di Previdenza. “Tra le altre sfide c’è quella di trasformare l’Inps aperto a tutti, vicino a tutti i cittadini, tutta l’Italia – ha aggiunto – sempre più a servizio dei cittadini, ascoltando soprattutto e restituendo sottoforma di servizi, anche nuovi, in funzione del fabbisogno che intercettiamo”.

xc3/sat/mca1