Maneskin pronti alla reunion? Damiano: “Siamo cresciuti e possiamo comunicare meglio”

(Adnkronos) –

I Maneskin sono pronti a tornare insieme? È lo stesso Damiano David, frontman della band, a parlare di una possibile reunion. Intervistato dalla rivista britannica ‘New Musical Express’, l’artista (che da poco ha presentato il suo primo album da solista ‘Funny Little Fears’) ha spiegato che ora conosce meglio se stesso e pensa che il rapporto con gli altri membri della band possa essere migliore.

Quando gli viene chiesto quali sono le condizioni necessarie perché possa tornare a fare musica con i Maneskin, Damiano risponde: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. E penso che dovremmo fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri affatto un lavoro”. E riguardo alla sua crescita dice: “Ora so molto meglio di cosa ho bisogno e so che anche per loro è così, comprendono meglio di cosa hanno bisogno. Siamo cresciuti. Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana”.

Niente di ufficiale quindi, ma dalle parole di Damiano sembra proprio che sia solo questione di tempo.