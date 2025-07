Puglia, rinnovato accordo per prestiti a persone in difficoltà

BARI (ITALPRESS) – “Finora il bilancio è molto positivo. Siamo qua al primo rinnovo, con lo scopo di dare maggiore vigore a questa convenzione per far fronte ai bisogni che stanno crescendo nella società italiana e particolarmente in questo territorio. Le persone fanno sempre più fatica a gestire la propria finanza per mancanza di adeguate entrate. Da qui nasce il ricorso al credito, in maniera difficile da gestire”. Lo ha detto il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano, a margine della sottoscrizione della nuova convenzione che faciliterà l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di sovraindebitamento.

