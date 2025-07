Martedì 15 luglio si è conclusa a Villa Zaccaria, a Bordolano, la stagione teatrale della compagnia dialettale “Nòn ghe proum”, che ha portato in scena l’ultima commedia scritta e realizzata dal gruppo “Largo ai giovani”.

La compagnia, nata nel 2018 da un’idea di Carla Martinenghi e Aurelio Arisi in collaborazione con l’unità pastorale Madonna della Neve, ha come obiettivo quello di mantenere viva la tradizione del dialetto locale attraverso la rappresentazione di commedie brillanti e popolari.

La regista, autrice e sceneggiatrice Carla Martinenghi ha sottolineato l’importanza del recupero linguistico: “Abbiamo fatto un lavoro di ricerca sui termini dialettali ormai in disuso, parlando con gli anziani del paese per riscoprire parole che non conoscevamo nemmeno noi. Le abbiamo poi inserite nei dialoghi, così da farle rivivere. Ogni volta la commedia cambia un po’, perché tra noi c’è grande affiatamento e spesso nascono battute nuove direttamente sul palco”.

“È la prima volta che ci occupiamo interamente della scrittura e della sceneggiatura della commedia. L’abbiamo già rappresentata dieci volte e questa sera è l’undicesima”, ha aggiunto.

Il gruppo, formato da otto attori non professionisti provenienti da Bordolano, Cignone e Corte de’ Cortesi, è stato affiancato da numerosi volontari che si occupavano dell’allestimento scenico e dell’organizzazione sul palco.

La trama dello spettacolo si ispirava alla vita quotidiana e alle tradizioni locali, affrontando temi tipici del teatro dialettale come il pettegolezzo, la critica sociale e la diffidenza verso i giovani. “Ma alla fine – ha spiegato Martinenghi – ci sarà un colpo di scena: saranno proprio i giovani a diventare i veri protagonisti”.

È già in preparazione la prossima commedia, prevista per la stagione invernale. “Sarà sicuramente un’altra storia che speriamo possa divertire il pubblico come ha fatto questa, così come tutte le nostre rappresentazioni passate”, conclude la regista.

