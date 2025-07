Circa 320 ragazzi e ragazze della Diocesi di Cremona si preparano a partire guidati dal Vescovo Antonio Napolioni verso il Giubileo dei Giovani, che li porterà da Papa Leone XIV a Roma fra il 28 luglio e il 3 agosto.

Le partenze dal territorio saranno diversificate a seconda delle proposte, ma con il ritrovo comune poi nella Capitale. In questi giorni la Federazione Oratori Cremonesi sta svolgendo una serie di incontri nelle cinque zone pastorali, con momenti di riflessione e gli ultimi dettagli organizzativi.

In qualità di Pellegrini di Speranza i giovani vivranno numerose esperienze, ad esempio il rinnovo della Professione di Fede sulla tomba dell’Apostolo Pietro e la Riconciliazione al Circo Massimo. Non mancherà l’emblematico passaggio dalla Porta Santa, previsto alla Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura.

Il Giubileo dei Giovani è l’occasione ideale per fare esperienza della Chiesa Universale, espressa dai fedeli nel Credo e poi in determinati momenti vissuta in modo tangibile con intensità.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata