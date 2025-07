Bilancio dei primi sei mesi dell’imposta di soggiorno a Cremona, i cui ricavi sono vincolati e serviranno per finanziare il marketing territoriale, ma nel 2026 si è pensato anche a un collegamento legato ai flussi turistici.

E’ stato l’assessore al Turismo Luca Burgazzi ad annunciare che dal prossimo anno verrà istituita una navetta che collegherà Cremona all’aeroporto di Orio al Serio. Questo grazie ai ricavi dell’imposta di soggiorno che nei primi sei mesi sono stati di 150mila euro.

“È un risultato importante – ha commentato Burgazzi – perché è segno che la città è davvero frequentata e apprezzata. Le risorse legate all’imposta di soggiorno sono risorse che devono essere assolutamente reinvestite sulle tematiche del turismo e tra le tante partite, oltre che alle promozioni, attività, rapporti con Lonely Planet, abbiamo in mente di costruire un percorso per far sì che nel 2026 si possa attivare una linea che colleghi la nostra città con l’aeroporto di Orio al Serio, uno scalo molto importante per quanto riguarda il turismo, quindi è necessario che la città ragioni in quest’ottica”.

L’assessore ha poi parlato di un incremento del turismo a Cremona: “Abbiamo avuto circa un +10% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno e contiamo di consolidare questo aumento entro la fine dell’anno.

Il turismo di Cremona – ha continuato l’assessore – è un turismo importante, lo si vede anche girando la città, e soprattutto è un turismo che abbraccia tutte le stagioni. Anche nel periodo estivo, dove notoriamente le città d’arte sono un po’ meno frequentate, in particolare quelle calde come Cremona, ma anche in altre realtà durante l’anno, ci sono presenze importanti sia di turismo italiano ma anche soprattutto di turismo straniero”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata